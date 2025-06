A689 – Sete Sepultamentos em Assis neste dia 24 de junho

Sete sepultamentos estão programados para esta terça-feira, dia 24 de junho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10 horas, foi sepultada a senhora Amélia Gomes Pereira, de 93 anos.

O sepultamento do ferroviário aposentado e ex-técnico do VOCEM, Osvaldo de Siqueira (foto abaixo), que completaria 89 anos nesta quarta-feira, dia 25 de junho, aconteceu às 11 horas.

No início da tarde, às 13h30, será sepultada a bebê Alana de Brito Tomazino.

Logo depois, às 14h30, haverá o sepultamento do senhor José Guedes de Freitas, de 88 anos, que está sendo velado na Loja Maçônica localizada na rua João Jardim Alves, no Jardim Europa, de onde sairá o cortejo fúnebre às 14 horas.

Às 15 horas, será sepultada a senhora Orlanda Romano Maruchi, de 97 anos, que está sendo velada na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 14h30.

João Deolindo da Silva Filho, o ‘Joãozinho‘, de 58 anos, antigo morador da rua Caramuru, na vila Operária, está sendo velado na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15 horas. O sepultamento foi marcado para às 15h30.

Logo depois, às 16 horas, será sepultado Ronaldo Pires de Prado (foto abaixo), de 43 anos, que está sendo velado no próprio cemitério.

REGIÃO – Na cidade de Tarumã, às 17h30, haverá o sepultamento do senhor Alvemar Romualdo Sepulveda, de 76 anos.

Em Maracaí, às 17 horas, será sepultada a senhora Deosalina Oliveira Teixeira, de 91 anos.

DIA 25 – Para a quarta-feira, dia 25 de junho, já há dois sepultamentos programados para o Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O senhor Aldevino Vilas Boas da Silva, de 94 anos, está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 9h30. O sepultamento foi marcado para às 10 horas.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultado o senhor Antônio do Espírito Santo, de 77 anos, que está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10h30.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!