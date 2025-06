A675 – Arquiteto assisense Markinho Alevato morre em Vilhena

Faleceu na noite de terça-feira, dia 10 de junho, na Unidade de Terapia Intensiva -UTI- do Hospital de Vilhena, em Rondônia, o arquiteto assisense Marco Antônio Alevato Júlio, conhecido por ‘Markinho‘, de 36 anos.

De acordo com o portal de notícias Folha do Sul, ‘Markinho’ enfrentava graves problemas de saúde e a família chegou a realizar uma campanha visando arrecadar recursos para cobrir as despesas com sua internação em uma UTI particular.

Na terça-feira, dia 10, surgiu uma vaga pelo Sistema Único de Saúde no Hospital Regional de Vilhena, para onde ele foi transferido, mas ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

A causa da morte, segundo a Certidão de Óbito, foi ‘pneumonia’.

Dez anos atrás, ‘Markinho’ Alevato passou por uma cirurgia bariátrica.

O corpo de Markinho está sendo transladado para Assis e deve chegar no final da tarde. O sepultamento está marcado para às 16 horas, no Cemitério Municipal da Saudade.

Marco Antônio Alevato Júlio, o ‘Markinho’, morou com sua família em Assis, na vila Santa Cecília, antes de se mudar.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!