A674 – Quatro sepultamentos em Assis neste dia 12 de junho

Há quatro sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 12 de junho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultado o senhor José Luchetti, de 96 anos, que está sendo velado na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.

No início da tarde, às 14h30, haverá o sepultamento do senhor Francisco Lúcio da Silva, de 63 anos, que está sendo velado na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 14 horas.

Logo depois, às 15 horas, será sepultado o proprietário da Oficina Mecânica Devar, Aparecido Edilson Carvalho Moreno, o ‘Cido da Devar‘, de 80 anos, que está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 14h30.

No final da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento de Marco Antônio Alevato Júlio, de 36 anos, que morreu em Vilhena-RO e o corpo está sendo transladado para Assis.

REGIÃO – Em Paraguaçu Paulista, às 17h30, será sepultada a senhora Creusa Santana da Rocha (foto abaixo), de 68 anos, que está sendo velada no Centro de Convergência.

