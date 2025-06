A671 – Três sepultamentos em Assis neste dia 9 de junho

Há três sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 9 de junho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10h30, será sepultado Vanderlei Roberto Nogueira, de 54 anos, que está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10 horas.

No início da tarde, às 14 horas, haverá o sepultamento do senhor Augustinho Henrique, de 84 anos, que está sendo velado na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 13h30.

Logo depois, às 16 horas, será sepultado o senhor Orlando Guilhermetti, de 76 anos, que está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30.

FINAL DE SEMANA – Neste final de semana, houve cinco sepultamentos no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Todos no domingo, dia 8 de junho.

A senhora Neide Carvalho dos Santos, foi sepultada às 9h30.

Logo depois, às 10 horas, houve o sepultamento da senhora Maria Geni Machado, de 74 anos.

O senhor Luis Carlos Batista, de 62 anos, foi sepultado às 10h30.

No final da manhã, às 11 horas, houve o sepultamento de Dimas Pereira, de 51 anos.

No final da tarde, às 16 horas, foi sepultado o senhor Antônio Siciliato, de 93 anos.

No sábado, dia 7 de junho, em Florínea, houve o sepultamento da senhora Josefina Miranda dos Santos (foto abaixo), de 80 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!