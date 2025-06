A64 -BASQUETE EM LUTO – Morre Sérgio Zanoto, o ‘Sunab’

Morreu na manhã deste domingo, dia 1º de junho, na Santa Casa de Misericórdia de Assis, aos 75 anos, o professor universitário e ex-jogador de basquete da Seleção de Assis, Sérgio Augusto Zanoto, o ‘Sunab‘ (foto abaixo).

Além de professor universitário, Zanoto foi presidente da Associação dos Docentes da Unesp – ADUNESP-.

O velório do professor Sérgio Zanoto acontece na sala nobre do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, mas o horário do sepultamento, que acontecerá nesta segunda-feira, dia 2, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis, ainda não foi definido.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!