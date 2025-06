A663 – Barra Mansa garante terceira vitória do Assisense

Na noite fria desta sexta-feira, dia 30 de maio, o Atlético Assisense conquistou sua terceira vitória no Campeonato Paulista da Segunda Divisão e chegou aos 9 pontos, que o coloca na vice-liderança do grupo 2, atrás apenas do Tanabi, que soma 12 pontos.

O gol da vitória do Atlético Assisense contra a Esportiva Santacruzense foi do experiente atacante Leandro ‘Barra Mansa’ (foto abaixo), aos 31 minutos de jogo.

Foi a segunda vitória do time sob o comando de Ícaro Vasconcelos, que substituiu Jorge Saran.

O Assisense entrou em campo com: Felipe Andrade; Cacá, Paulo César, Guilherme e Alexsandro; Foguinho, Wevisther, Sergipe e Rafinha Basso; Fernando Júnio e Leandro ‘Barra Mansa’. Entraram: Murilo, Lucas e Kerven.

Guilherme e Murilo foram punidos com cartão amarelo.

O próximo compromisso do Assisense será em Tupã, no domingo, dia 8 de junho, às 10 horas.

Completando a rodada do final de semana, neste sábado, às 15 horas, o Tanabi receberá o Tupã.

O Olímpia folga na rodada.

Leandro ‘Barra Mansa’ marcou o gol da vitória – Arquivo Paulo H. Dias