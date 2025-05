A660 – Motociclista fica ferido ao atropelar capivara na Benedito Pires

Mais um grave acidente na rodovia Benedito Pires, que liga Assis a Cândido Mota.

Por volta das 5 horas da manhã desta quinta-feira, dia 29 de maio, um motociclista, conduzindo uma Honda XRE 300 cilindradas, não conseguiu desviar de uma capivara que atravessava na pista no km 4 e atropelou o animal.

Com o impacto, o motociclista, de 54 anos, sofreu uma fratura na perna e precisou ser socorrido pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros e removido à Santa Casa de Cândido Mota, onde foi medicado no setor de ortopedia e permaneceu em observação.

O animal morreu no local do acidente (foto abaixo).

Uma equipe do Departamento de Estradas e Rodagem -DER- foi acionada para remover o animal e a motocicleta.

Capivara morreu no local do acidente

Imagem: Polícia Rodoviária