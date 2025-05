A650 – Apreendidos 865 quilos de skank em carga de farelo de soja

Mais uma grande apreensão de drogas em rodovias regionais.

Na noite desta quinta-feira, dia 23 de maio, por volta das 21h30, policiais da 3ª Companhia da Polícia Rodoviária, junto com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado -FICCO-, deram sinal de parada obrigatória ao condutor de um caminhão Scânia/T112, que passava no km 430 da rodovia Raposo Tavares, no distrito de Alexandria, em Cândido Mota.

Segundo o motorista, de 41 anos, ele saiu de Ponta Porã-MS e tinha como destino a cidade de Avaré-SP.

Na carga de farelo de soja, os policiais descobriram uma grande quantidade de droga conhecida por ‘super maconha’.

No total, foram localizados e apreendidos 865 quilos de skank.

O caminhão, a droga e o condutor, de 41 anos, foram levados para a sede da Polícia Federal em Marília.

865 quilos de skank estavam sob carga de farelo de soja

Imagem: Polícia Rodoviária