A642 – Quatro sepultamentos em Assis neste dia 16 de maio

Há quatro sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 16 de maio, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10 horas, foi sepultado Roque Gonçalves Júnior, conhecido por ‘Rockão‘, de 51 anos. Ele era viúvo, deixa a filha Letícia, a mãe, Maria Andrade, e os irmãos: Hermínia, Ana, Márcia e Fernando.

No início da tarde, às 14h30, haverá o sepultamento da senhora Benedita dos Santos, de 66 anos, que está sendo velada no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 14 horas.

Logo depois, às 15h30, será sepultado o senhor Mauro César Andrade, de 68 anos, que está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15 horas.

No final da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento do senhor Argemiro de Oliveira, de 75 anos, que está sendo velado na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.

DIA 17 – Para o sábado, dia 17 de maio, já estão agendados dois sepultamentos no Cemitério Municipal da Saudade.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultada Anísia Graziela Mangueira, de 43 anos, que está sendo velada no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10h30.

O senhor Geraldo Izidoro dos Santos, de 84 anos, será velado no Centro Funerário São Vicente, mas ainda não foi definido o horário do sepultamemto.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!