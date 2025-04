A595 – Alex Viana, da Conti, que morreu em acidente, será sepultado às 13h30

O funcionário da Conti, Alex Rodrigues Viana (foto abaixo), de 38 anos, que morreu na tarde desta terça-feira, dia 8 de abril, em acidente na região de Santa Cruz do Rio Pardo-SP, será sepultado no início da tarde, às 13h30, desta quarta-feira, dia 9, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O corpo, liberado pelo Instituto Médico Legal de Ourinhos, está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13 horas.

ACIDENTE – A rodovia Engenheiro João Batista Cabral Rennó -SP-225-, entre as cidades de Santa Cruz do Rio Pardo e Ipaussu, foi o cenário do trágico acidente que matou o supervisor de vendas da Cervejaria Conti, Alex Rodrigues Viana, de 38 anos.

No período da tarde desta terça-feira, dia 8 de abril, Alex retornava para Assis conduzindo um veículo Ônix, preto, de propriedade da empresa, quando, por razões a serem apuradas, colidiu frontalmente com uma carreta.

Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU- foram acionadas, mas quando os socorristas chegaram ao local do acidente, Alex já estava sem vida.

O corpo de Alex foi removido ao Instituto Médico Legal de Ourinhos, onde aconteceu o exame necroscópico, antes de ser liberado para família e transladado para Assis, onde ocorre o velório.

Carro conduzido por Alex ficou destruído

Imagem: Diário Cidadão