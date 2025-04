A594 – Paixão por Fuscas reúne colecionadores e curiosos nesta terça-feira

Nesta terça-feira, 8 de abril, a partir das 19 horas, na área coberta do espaço de eventos André Francisco de Assis, ‘Beleco’, atrás do Camelódromo, acontece o 3º Encontro Noturno Mensal do Fusca Clube de Assis.

A iniciativa reúne entusiastas do antigomobilismo e tem como foco especial os proprietários de Fuscas e outros veículos da marca Volkswagen, como: Brasília, Kombi, Variant, além de outros modelos “que marcaram gerações”, explicam os organizadores.

“Mais do que uma reunião de veículos clássicos, o encontro é um convite à memória afetiva e à celebração da cultura automobilística. A população de Assis está convidada a prestigiar o evento, que é gratuito e aberto a todos os públicos. Além de apreciar os carros, os visitantes poderão trocar experiências, histórias e curiosidades com os colecionadores e admiradores do universo vintage sobre rodas”, disse Thainan Frazão, vice-presidente do Fusca Clube de Assis.