A596 – Morre o policial rodoviário aposentado Lara

Morreu na noite desta terça-feira, dia 8 de abril, aos 83 anos, na Santa Casa de Londrina, o policial rodoviário aposentado Melchíades Lara, conhecido pelo apelido de ‘Quidão‘ (foto abaixo).

Lara teve uma fratura ao sofrer uma queda em sua residência e precisou ser levado para Londrina, onde passou por uma cirurgia com um médico ortopedista na Santa Casa daquela cidade, mas, infelizmente, ele teve outras complicações e acabou não resistindo.

Quidão também teve presença marcante no futebol amador de Assis nas décadas de 70 e 80, atuando como zagueiro do DERAC (foto abaixo), ao lado do também policial rodoviário Eduardão.

Mechíades Lara, o ‘Quidão’, é o quarto (em pé)

O corpo do policial rodoviário Lara, o ‘Quidão’, está sendo velado na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 16 horas.

O sepultamento foi marcado para o final da tarde desta quarta-feira, às 16h30, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.