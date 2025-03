A567 – Três sepultamentos em Assis neste dia 16 de março

Há três sepultamentos programados para este domingo, dia 16 de março, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, foi sepultada a senhora Maria Helena Barbosa (foto abaixo), de 76 anos.

No final da manhã, às 11 horas, haverá o sepultamento do senhor José Carlos da Silva Ribeiro, de 74 anos, que está sendo velado na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.

Na Catedral, está sendo velado Márcio Sanches de Moura (foto abaixo), de 46 anos, que será sepultado às 15 horas.

REGIÃO – Em Paraguaçu Paulista, às 16h30, será sepultado o senhor Pedro Raimundo da Costa, de 77 anos, que está sendo velado no Memorial Peniel.

Na vizinha cidade de Cândido Mota, haverá o sepultamento do senhor José Vicente da Costa (foto abaixo), de 69 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!