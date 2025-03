A566 – Um sepultamento em Assis neste dia 15 de março

Houve um sepultamento neste sábado, dia 15 de março, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O senhor José Maria Consoli (foto abaixo), de 74 anos, foi sepultado às 9 horas.

REGIÃO – O servidor aposentado do Hospital Regional de Assis, que trabalhava na Santa Casa e estava prestes a assumir um cargo de técnico de enfermagem na Prefeitura de Assis, Antônio Franco Lacerda, conhecido como ‘Toninho Lacerda’ (foto abaixo), de 55 anos, está sendo velado no Memorial Peniel, na avenida 7 de Setembro, 1184, na vila Afine, em Paraguaçu Paulista, e será sepultado às 17 horas, no cemitério daquela cidade.

Segundo informações, Toninho teria sido diagnosticado com dengue. Foi internado, o quadro se agravou e ele precisou ser transferido para UTI, onde foi intubado. A suspeita é que ele tenha morrido em razão de um quadro de dengue hemorrágica, mas só o resultado dos exames realizados poderá confirmar.

DOMINGO – Neste domingo, dia 16 de março, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis, já está programado o sepultamento da senhora Maria Helena Barbosa (foto abaixo), de 76 anos, que está sendo velada na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém Assis.

DIA 14 – Nesta sexta-feira, dia 14 de março, houve dois sepultamentos no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

A senhora Maria José da Silva, a ‘Vó Maria’, de 97 anos, velada na Igreja Metodista de Assis, foi sepultada às 10 horas.

Também houve o sepultamento do senhor Vicente Miguel de Oliveira (foto abaixo), de 79 anos. Tradicional morador da vila Glória, ele foi jogador de futebol do Botafogo, Comercial e Guarani de Campinas, onde não foi profissionalizado por ter sofrido uma fratura na perna, dias antes de ser contratado.

Vicente Também foi campeão de vários torneios de sinuca, além de ter sido “um homem do bem, exemplo de esposo e pai”, resume o filho Márcio Aurélio de Oliveira.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!