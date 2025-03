A568 – Vitória maiscúla em São Paulo garante permanência do VOCEM na A4

O VOCEM garantiu sua permanência no Campeonato Paulista da Série A4 ao derrotar no Nacional pelo placar de 3 a 0, mesmo jogando na casa do adversário, em São Paulo, na tarde deste sábado, dia 15 de março.

Da Ora, Gustavo e Nícolas foram os autores dos gols do Esquadrão da Fé.

Com a maiscúla vitória na capital paulista, o VOCEM chegou aos 17 pontos, mas não tem chances de chegar ao G-8, uma vez o oitavo colocado, o Colorado de Caieiras, soma 21 pontos, e falta apenas uma rodada.

Na despedida, o Esquadrão da Fé receberá o vice-líder da competição, Paulista de Jundiaí, sábado, dia 22, às 15 horas, no Tonicão. Mesmo que vença, o time de Assis só poderá chegar aos 20 pontos.

Foi a terceira vitória consecutiva do time mariano sob o comando do técnico Paulinho McLaren, que aumentou o seu desempenho à frente da equipe mariana.

Em 8 jogos dirigindo o VOCEM, Paulinho conquistou 3 vitórias, 2 empates e sofreu 3 derrotas. Dos 24 pontos disputados, alcançou 11 pontos, o que dá um rendimento de cerca de 45,9%.

Seu antecessor, Marcos Antônio Campagnolo, comandou o Esquadrão da Fé em 6 partidas. Dos 18 pontos em disputa, somou 6 pontos, o que dá um rendimento de 33,3%. Foram 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas.

APOIO – Mesmo na casa do adversário, o VOCEM contou com o apoio de seis torcedores. Apaixonado pelo time, o professor Maradona viajou com sua motocicleta, de Extrema-MG até São Paulo, para incentivar o Esquadrão da Fé, que ele aprendeu a gostar quando estudou na Unesp, em Assis. Ele atuou como vigia da Prefeitura.

Renê, que conheceu Maradona na Unesp de Assis, por influência do amigo, começou a torcer pelo time mariano. Atualmente, ele é fiscal da Prefeitura de São Paulo e combinou de ir ao estádio do Nacional e se encontrar com o colega de universidade.

Ao final da partida, eles foram até o alambrado parabenizar o jovem goleiro Rafael Cristino (foto abaixo) pela atuação e comemorar o resultado.

José Carricondo, o ‘Ligeirinho’, em viagem a São Paulo, foi ao estádio do Nacional em companhia da esposa Sandra, do filho André e da nora e, em apoio ao ‘Esquadrão da Fé’.

A Federação Paulista ainda não divulgou o número de torcedores, mas calcula-se que o público não tenha ultrapassado 150 pagantes.

Em Assis, o apoio da torcida foi pulverizado nos bares. A Sangue Mariano , junto com o ex-treinador Sérgio Berti, o Bolão (foto abaixo), se reuniu em sua sede, na padaria Pão da Vida, na vila Operária. Também havia torcedores na adega ‘As Patroas’, no bar do Léo, na vila Ribeiro, e no bar do Cesinha, na vila Souza.

O JOGO – Do time que havia vencido a Matonense, na rodada anterior, a única mudança feita pelo técnico Paulinho McLaren foi o retorno de Antenor à zaga, no lugar de Thales.

O VOCEM entrou em campo com: Rafael Cristino, Fernandinho, Dudu Bahia, Antenor e Gustavo; Pedro Manoel, Ibson, Da Ora e Chileno; Rafael Ranque e Nícolas. Entraram: Diego, Vinícius, Alexandre, Diogo e Giovani.

Do atual elenco, três jogadores são oriundos da base: Rafael Cristino, Pedro Manoel e Alexandre.

O primeiro gol saiu aos 23 minutos. Da Ora, de cabeça, abriu o placar.

Nos acréscimos da primeira etapa, após ótima jogada de Fernandinho pela direita, o lateral esquerdo Gustavo chutou forte para estufar a rede do goleiro Luiz Carlos, do Nacional, e ampliar o placar para 2 a 0.

O terceiro gol da tarde foi o mais bonito. Nícolas saiu da marcação, fez o giro e chutou, de fora da área, para atingir o ângulo superior esquerdo do goleiro, que nada pôde fazer.

Na melhor atuação da temporada, o VOCEM ainda teve chance de aumentar e impor uma goleada, mas o principal objetivo foi atingido: alcançar a vitória e se livrar da ameaça de rebaixamento.

Agora é se concentrar para enfrentar o Paulista e a torcida pretende fazer uma festa na despedida do time, que só deve voltar a campo em 2026.

Antes disso, haverá eleição para a diretoria e um grupo já se articula para disputar o comando do Esquadrão da Fé.

As eleições estão marcadas para novembro, mas podem ser antecipadas pelo Conselho Deliberativo, que também pode sofrer mudanças.