A700 – Professor ‘Sato’ será sepultado em Assis

O professor Saturnino Vieira Vasconcelos (foto abaixo), de 77 anos, conhecido por ‘Sato’, que morreu na cidade de Cascavel-PR, na manhã desta quinta-feira, dia 3 de julho, vítima de pneumonia, será sepultado em Assis nesta sexta-feira, dia 4 de julho.

‘Sato’ era professor doutor e coordenador do Curso de Educação Física do campus da Unioeste de Marechal Cândido Rondon-PR, mas também atuou como coordenador do Núcleo de Educação Física da FAG de Cascavel.

Em Marechal Cândido Rondon, o professor ‘Sato’ exerceu funções na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer em 1994 e de 2011 a 2013, além de ter sido secretário na pasta em 2016.

A Prefeitura de Marechal Cândido Rondon decretou luto oficial de três no município pelo falecimento do professor Saturnino Vieira Vasconcelos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!