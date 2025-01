A508 – Corretor de imóveis e ex-radialista é encontrado morto em seu carro

O corretor de imóveis e radialista Pedro Militino Costa (foto abaixo), de 61 anos, foi encontrado morto no interior de seu carro, um Hyundai HB20, na manhã desta terça-feira, dia 28 de janeiro, num matagal, nas proximidades do bairro rural do Cervinho, em Assis.

Marcas de sangue no veículo indicam que a vítima pode ter sido espancada até a morte, mas as causas serão reveladas após o laudo pericial do exame necroscópico.

Segundo o portal de notícias Abordagem, a família havia procurado a Polícia Civil para registrar boletim de ocorrência do desaparecimento.

Acionada, a Polícia Militar preservou o local onde o carro foi encontrado até a chegada da Polícia Civil, que requisitou a perícia para analisar o veículo e o corpo.

Ao final da perícia realizada pela Polícia Científica no local, o corpo foi liberado ao Instituto Médico Legal, onde foi submetido ao exame necroscópico e liberado à família no final da tarde.

Pedro Militino atuou vários anos em Paraguaçu Paulista como comerciante e radialista. Também foi vice-presidente do Conselho Municipal de Segurança.

Em Assis, nos últimos anos, atuou como corretor de imóveis e teve uma rápida participação como repórter de campo nas transmissões esportivas da Rádio FEMA, em 2019. Recentemente, ele estaria trabalhando como motorista de aplicativo.

DESPEDIDA – O corpo de Pedro Militino Costa será velado em Assis, mas a família ainda não definiu o local.

O sepultamento acontecerá em Paraguaçu Paulista nesta quarta-feira, dia 29 de janeiro, em horário a ser marcado.