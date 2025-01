A509 – Sepultamentos neste dia 29 de janeiro

Há um sepultamento programado para esta quarta-feira, dia 29 de janeiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da tarde, às 16 horas, será sepultada a senhora Clair Helena D. Telles de Souza (foto abaixo), de 85 anos, que está sendo velada no velório do próprio cemitério.

REGIÃO – O motorista de aplicativo, corretor de imóveis e ex-radialista Pedro Militino da Costa (foto abaixo), de 61 anos, que foi encontrado morto em seu carro, na manhã desta terça-feira, dia 29 de janeiro, no bairro Cervinho, em Assis, está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, mas o sepultamento acontecerá em Paraguaçu Paulista, em horário a ser definido.

Em Pedrinhas Paulista, será sepultado o senhor Aristeu Marcelino, de 74 anos.

Na cidade de Platina, haverá o sepultamento da senhora Chiarina da Silva Paulo (foto abaixo), de 79 anos, que está sendo velada no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!