A507 – Dupla é presa com 585 gramas de cocaína em carro

Dois homens a bordo de um carro que trafegava pelas rodovia regionais na noite desta segunda-feira, dia 27 de janeiro, foram presos em flagrante pela equipe do Tático Ostensivo Rodoviário -TOR- transportando mais de meio quilo de cocaína.

Pouco antes das 20 horas, os policiais rodoviários que realizavam patrulhamento na rodovia Engenheiro João Batista Cabral Rennó, em Santa Cruz do Rio Pardo, deram sinal de parada obrigatória ao condutor de um Fiat Mobi, quando ele passava pelo km 301.

Durante a vistoria no interior do veículo, os policiais localizaram a droga no interior do porta-luvas. O condutor e um passageiro, de 31 e 34 anos, residentes em Catanduva-SP, receberam voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico e foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária, em Ourinhos, onde foi ratificada a voz de prisão pelo delegado plantonista. Após análise, foram apreendidos 585 gramas de cocaína.

Os presos, que não possuíam antecedente criminais, foram levados a uma cadeia da região, onde aguardam ser chamados para audiência de custódia na Justiça de Ourinhos.

Imagem: Polícia Rodoviária