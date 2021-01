Um sepultamento em Assis nesta sexta-feira

Há um sepultamento programado para esta sexta-feira, dia 22 de janeiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

A senhora Rosalina Aparecida Marques Bezerra, de 76 anos, será sepultada no início da tarde, às 14 horas. A família ainda não definiu o local onde o corpo será velado.

Em Paraguaçu Paulista acontecerá o sepultamento da senhora Maria do Carmo Nascimento, de 82 anos, que está sendo velada no Velório Municipal.

Na vizinha cidade de Cândido Mota, no período da tarde, será sepultado o ex-prefeito Aparecido Roberto Cidinho de Lima, de 68 anos, que morreu no Hospital e Maternidade de Assis. O corpo está sendo velado na Câmara Municipal de C. Mota e o sepultamento ocorrerá no início da tarde, às 14 horas.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!