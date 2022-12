Último sorteio de 2022 do Hiper Saúde Bauru distribui mais R$ 45 mil para região de Assis

O ano de 2022 terminou com mais prêmios distribuídos pelo Hiper Saúde Bauru na região de Assis.

Nos sorteios desta quinta-feira, dia 29 de dezembro, foram mais R$ 45 mil em prêmios para moradores de Assis, Pedrinhas Paulista e Paraguaçu Paulista.

Logo no segundo sorteio, o prêmio de R$ 20 mil foi destinado para Luciana, que mora no bairro Don Lino Leuzzi, em Paraguaçu Paulista. Ela adquiriu sua cartela com o vendedor ‘Zé Pernambuco, ganhou e já foi convidada a comparecer à sede do Hiper Saúde Bauru, em Bauru, para receber o dinheiro.

MILHÃO – O principal prêmio do último sorteio do ano de 2022, no valor de R$ 1 milhão, foi dividido entre quatro ganhadores de: Bauru, Lins, Itatinga e Iacanga. Cada um deles receberá a quantia de R$ 250 mil.

GIRO DA SORTE – Nas tradicionais rodadas do ‘Giro da Sorte’, mais cinco prêmios para Assis e região. No total, foram 50 sorteios com premiação de R$ 5 mil por rodada.

Na rodada 29, o assisense Alhonício, da vila Xavier, em Assis, foi o contemplado.

Valderez, moradora da vila Nova Florínea, em Assis, foi a ganhadora da 32ª rodada. Ela adquiriu sua cartela na ‘Loja da Fran’, no ‘Supermercado Avenida’.

Na rodada 36, Lucas, que mora no Jardim América, foi o premiado. Ele comprou seu Título de Capitalização no ‘Avenida Max’, com o vendedor Maurício.

Silvanei, que mora na cidade de Pedrinhas Paulista, foi o ganhador da 46ª rodada do ‘Giro da Sorte’ do Hiper Saúde Bauru.

Na 50ª e última rodada do ‘Giro da Sorte’ de 2022, o prêmio saiu novamente para Assis. Maria, que mora na vila Ribeiro, comprou sua cartela no ‘Shopping das Verduras’ e também faturou R$ 5 mil.

No último sorteio deste ano de 2022 do Hiper Saúde Bauru, no total, foram distribuídos R$ 45 mil para a região de Assis.

O representante do Hiper Saúde Bauru em Assis, Lauro Valim, agradeceu a todos os colaboradores da empresa e aos milhares de compradores em 2022, parabenizou os ganhadores, e aproveitou para desejar Feliz 2023 a todos e todas.

O primeiro sorteio do Hiper Saúde Bauru de 2023 está marcado para o domingo, dia 8 de janeiro, e terá como prêmio principal a quantia de R$ 400 mil. Veja os principais prêmios abaixo. As cartelas já estão disponíveis nos pontos de venda de Assis e nas cidades da região.

Quem compra o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a atrativos prêmios, ainda colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

Prêmios do primeiro sorteio de 2023