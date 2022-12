Sepultamento em Assis neste dia 18 de dezembro

Há um sepultamento programado para este domingo, dia 18 de dezembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Rosângela Cristina M. Clausen, de 53 anos, está sendo velada no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, mas ainda não foi definido o horário do sepultamento.

REGIÃO – O senhor José Batista da Silva, de 65 anos, vítima de acidente ocorrido na manhã deste sábado, dia 17, na SP-333, em Tarumã, está sendo velado no Velório Municipal de Tarumã e será sepultado às 10 horas.

Em Paraguaçu Paulista, às 16h30, acontecerá o sepultamento da senhora Benedita Graciano da Silva, de 80 anos, que está sendo velada no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!