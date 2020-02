Há dois sepultamentos programados para este domingo, dia 23 de fevereiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 8h30, foi sepultado o senhor Alir Mazo, de 69 anos de idade.

No período da tarde, às 15h30, haverá o sepultamento do senhor Benedito Francisco dos Santos, de 75 anos de idade, morador da rua Fernando Salinas, no Jardim Três Américas II.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!