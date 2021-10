Caminhão carregado de carne tomba na Raposo Tavares

Um caminhão carregado com carnes bovinas tombou no início da madrugada desta quarta-feira, dia 27 de outubro, na rodovia Raposo Tavares, em Assis.

De acordo com o registro da Companha da Polícia Militar Rodoviária, o acidente ocorreu nos primeiros da madrugada, nas proximidades do quilometro 440, na pista no sentido interior-capital, que passa por obras de manutenção.

Por razões a serem esclarecidas, o condutor do caminhão Volkswagen, branco, placas de São Carlos-SP, tracionando um semirreboque, perdeu o controle e tombou no acostamento.

Com ferimentos considerados de natureza leve, o motorista, um homem de 66 anos, foi socorrido pela equipe da Concessionária CART e removido à Unidade de Pronto Atendimento ‘UPA Ruy Silva’, em Assis, onde foi medicado e permaneceu em observação.

Como o semirreboque não foi violado no acidente, a carga permaneceu no interior do baú refrigerado.

Segundo a Polícia Rodoviária não houve interdição da pista, mas o tráfego ficou um pouco mais lento após o acidente.

O caminhão deverá ser destombado na manhã desta quarta-feira e a carga de carne será transbordada para outro veículo.

Caminhão tombado na rodovia Raposo Tavares

Imagem: The Brothers