B026 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 23 de abril

Há dois sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 23 de abril, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No início da tarde, às 14 horas, será sepultada a senhora Neusa Ferreira Paulino, de 66 anos, que morreu e está sendo velada em Marília.
A senhora Faustina Teixeira dos Santos, de 98 anos, está sendo velada na Igreja Pentecostal localizada na rua Aparecido Lourenço, no Parque Universitário, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30. O sepultamento acontecerá às 16 horas.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!