A852 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 20 de novembro

Há dois sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 20 de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultada a senhora Maria Ferreira Salles Vezzoni (foto abaixo), de 89 anos, que está sendo velada na Igreja Comunidade Evangélica da Restauração, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10h30.

No período da tarde, às 15h30, haverá o sepultamento da senhora Maria de Lourdes Assmam, de 87 anos, que está sendo velada na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15 horas.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!