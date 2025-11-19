A851 – Sepultamentos em Assis neste dia 19 de novembro

Há dois sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 19 de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No período da manhã, às 10h30, será sepultado Edielson Santana, que está sendo velado no Centro Funerário Peniel, na avenida Marechal Deodoro, 11, na esquina da Praça da Bandeira, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10 horas.
No final da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento da senhora Maria Gusmão Silva, de 92 anos, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15h30.
O corpo do senhor Antônio Brandileone, de 108 anos, que morreu em Assis, será transladado para a cidade de São Paulo, onde ocorrerá o velório e sepultamento.
A senhora Antônia Andreotti Gasparin, de 90 anos, será velada e sepultada na vizinha cidade de Palmital.
DIA 20 – Já está programado para às 15h30 desta quinta-feira, dia 20 de novembro, o sepultamento da senhora Maria de Lourdes Assmam, de 87 anos, que será velada na sala 4 do Centro Funerário São Vicente.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!