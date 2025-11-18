A849 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 18 de novembro

Foram registrados dois sepultamentos nesta terça-feira, dia 18 de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
A senhora Floralina Silvana Pereira, de 57 anos, velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, foi sepultada às 8h30.
O policial militar reformado Geraldo Jacintho Barbosa (foto abaixo), des 78 anos, morador da Vila Cláudia, foi velado na sala nobre do Centro Funerário São Vicente e sepultado no final da tarde.
MARÍLIA – No período da manhã, no Cemitério Municipal da Saudade, em Marília, foi sepultado o ex-presidente do VOCEM, Mauro dos Santos (foto abaixo), que morreu aos 89 anos, vítima de infecção generalizada.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!