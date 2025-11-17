A848 – Morre, aos 89 anos, Mauro dos Santos, ex-presidente do VOCEM

Morreu em Marília, na manhã desta segunda-feira, dia 17 de novembro, o ex-presidente do VOCEM, Mauro dos Santos (foto abaixo), que completaria 90 anos em janeiro.
Segundo informações, a causa da morte teria sido “infecção generalizada”.
O corpo de Mauro dos Santos será velado na sala 1 do Velório Municipal de Marília, mas o horário do início do velório ainda ainda não foi confirmado pelo serviço funerário.
O sepultamento já foi programado para às 10 horas desta terça-feira, dia 18 de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Marília.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!
Mauro dos Santos completaria 90 anos em janeiro