A819 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 16 de outubro

Há dois sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 16 de outubro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Os dois no período da manhã.

Às 9h30, será sepultada a senhora Emília Chiconelo Gomes, de 96 anos, que está sendo velada na Igreja Assembleia de Deus da rua J. V. da Cunha e Silva, na saída para Cândido Mota, de onde sairá o cortejo fúnebre às 9 horas.

No final da manhã, às 11 horas, haverá o sepultamento da senhora Cilse Daniel Bastos, de 64 anos, que está sendo velada na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!