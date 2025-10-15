A818 – Três sepultamentos em Assis neste dia 15 de outubro

Há três sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 15 de outubro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No período da tarde, às 15 horas, será sepultada Cristiane Soares, de 37 anos, que está sendo velada no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 14h30.
A senhora Ivone dos Santos Simeão, de 82 anos, também está sendo velada no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15 horas. O sepultamento foi marcado para às 15h30
O comerciante Dorival Vieira Júnior, o ‘Cabelo‘ (foto abaixo), dono de um bar na rua Antônio Zuardi, na vila Operária, está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15h30. O sepultamento foi marcado para às 16 horas.
O pecuarista Duarte Sampaio (foto abaixo), de 88 anos, está sendo velado na sala nobre do Centro Funerário São Vicente, mas o corpo será levado para Londrina-PR, onde acontecerá a cerimônia de cremação.
DIA 14 – No final da tarde desta terça-feira, dia 14 de outubro, foi sepultada a senhora Iraci de Carvalho Silva (foto abaixo), de 70 anos.
REGIÃO – Em Cândido Mota, será sepultado o senhor Nelson Sacheti, de 82 anos.
Em Platina, acontecerá o sepultamento da senhora Joana Moreira (foto abaixo), de 79 anos.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!