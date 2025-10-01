A803 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 1º de outubro

Há dois sepultamentos programados para esta quarta-feira, primeiro dia do mês de outubro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
O senhor Luis Pimentel de Souza, de 95 anos, está sendo velado na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 9h30. O sepultamento foi marcado para às 10 horas.
No período da tarde, às 15 horas, será sepultada a senhora Zélia Bastos, de 61 anos, que está sendo velada no próprio cemitério.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!