A802 – Seis sepultamentos em Assis neste dia 30 de setembro

Há seis sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 30 de setembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 9h30, será sepultado Luis Guilherme de Araújo, de 46 anos, que está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 9 horas.

A senhora Raimunda Menezes da Costa, de 88 anos, está sendo velada na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 9h30. O sepultamento acontecerá às 10 horas.

No começo da tarde, às 13h30, será sepultado o senhor Antônio de Oliveira, de 78 anos, que está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 13 horas.

A senhora Terezinha Maria de Oliveira, de 79 anos, está sendo velada no próprio cemitério e será sepultada às 14 horas.

Logo depois, às 14h30, haverá o sepultamento do senhor Celestino Moreno Parra, de 90 anos, que está sendo velado no Centro Funerário são Vicente, de onde sairá o féretro às 14 horas.

Às 15h30, será sepultada Rosana Silva Moraes Leite, que está sendo velada no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15 horas.

REGIÃO – Em Tarumã, haverá o sepultamento de Júlio César da Silva (foto abaixo), de 41 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!