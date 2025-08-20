A754 – Quatro sepultamentos em Assis neste dia 20 de agosto

Há quatro sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 20 de agosto, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10 horas, será sepultado o senhor Paulo Roberto Constantino (foto abaixo), de 71 anos, que está sendo velado na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 9h30.

No início da tarde, às 14 horas, haverá o sepultamento do senhor Iso Gomes, de 81 anos, que está sendo velado na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 13h30.

No final da tarde, às 16 horas, será sepultada a senhora Amine Cassin Della Libera, de 87 anos, que está sendo velada na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30.

O senhor Otacílio Sérgio de Andrade, de 65 anos, está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, mas a família ainda não definiu o horário do sepultamento.

REGIÃO – Em Cândido Mota, às 11 horas, será sepultada a senhora Emília Tomazin, que está sendo velada no Velório Municipal.

Na vizinha cidade de Tarumã, no final da tarde desta terça-feira, dia 19, foi sepultada a senhora Maria José dos Santos (foto abaixo), de 64 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!