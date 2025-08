A733 – Morre o Sargento Gramalho, que comandou a equipe TOR

Luto na Polícia Militar Rodoviária.

Morreu na noite desta sexta-feira, dia 1º de agosto, no Hospital e Maternidade de Assis, onde estava internado, o sargento José Estevam Gramalho (foto abaixo), de 75 anos.

Durante muitos anos, o Sargento Gramalho foi comandante da equipe TOR -Tático Ostensivo Rodoviário- da 3ª Companhia da Polícia Rodoviária de Assis.

O corpo do policial rodoviário está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 14 horas.

O sepultamento foi marcado para às 14 horas.

HOMENAGEM – O policial rodoviário aposentado e atual chefe do Departamento Municipal de Trânsito, Valmir Dionizio, escreveu algumas palavras em homenagem ao amigo de farda.

“É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento do amigo e eterno companheiro de farda, Sargento José Estevam Gramalho.

A Polícia Rodoviária e a 3ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária em Assis perdem um de seus mais notáveis líderes.

O Sargento Gramalho comandou por muitos anos a lendária equipe TOR 214 (foto abaixo), deixando uma marca indelével na história do Policiamento Rodoviário.

Sua trajetória foi um exemplo de profissionalismo, dedicação e coragem.

Ele era conhecido por sua liderança dinâmica, honestidade inabalável e competência exemplar, qualidades que inspiraram aqueles que tiveram a honra de trabalhar ao seu lado.

Sua atuação, especialmente na década de 1990, foi fundamental no combate à criminalidade, garantindo a segurança de todos na área da 3ª Companhia na região de Assis.

O legado do Sargento Gramalho vai além de sua brilhante carreira militar.

Ele deixa uma família amorosa, que inclui seu filho, Marco Antonio Gramalho, que seguiu seus passos no Policiamento Rodoviário, seu filho Marcio e filha Ana Rita, e a esposa Cecilia.

Sua memória será sempre um farol de integridade para todos.

O sargento José Estevam Gramalho está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário Prever.

Neste momento de dor, estendemos nossas mais sinceras condolências à sua esposa, filhos, familiares e amigos.

Que Deus o receba em seus átrios celestes e conforte o coração de todos que hoje choram a sua partida.

O Sargento Gramalho será para sempre lembrado.