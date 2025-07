A728 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 30 de julho

Há dois sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 30 de julho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 8h30, foi sepultada a senhora Célia dos Santos Amarillia, de 73 anos.

No final da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento do senhor Antônio Alves da Silva, de 80 anos, que está sendo velado na sala nobre do centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15h30.

REGIÃO – Em Cândido Mota, será sepultada a senhora Maria do Carmo Moraes Martins, de 83 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!