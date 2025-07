A712 – Jovens senhoras de Assis decidem título da Superliga das Américas neste domingo

As jovens senhoras de Assis da categoria 68+ disputarão o título da Superliga das Américas de vôlei adaptado, que acontece na cidade de Palmas, no estado do Tocantins.

As comandadas do técnico Marcinho Correia garantiram vaga na final ao derrotarem a equipe de São Carlos por 2 sets a 0, na tarde deste sábado, dia 12.

A decisão do título contra Praia Grande acontece na manhã deste domingo, em Palmas.

DERROTA – Neste sábado, as assisenses da categoria 58+ perderam para Paulínia por 2 sets a 0 e ficaram fora da semifinal. O time deve terminar a competição na 5ª ou 6ª posição.