Há um sepultamento programado para este sábado, dia 12 de julho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultado Cosme Santos Carvalho, de 62 anos, que está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10h30.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!