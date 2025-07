A707 – Segundo dia de vitória das jovens senhoras de Assis em Palmas

Mais duas vitórias das jovens senhoras de Assis no segundo dia de disputa da Superliga de vôlei adaptado, que acontece em Palmas, no estado do Tocantins.

Na manhã desta quinta-feira, dia 10, as jovens senhoras assisenses da categoria 68+ derrotaram a equipe anfitriã por 2 a 0, com parciais de 15 a 2 e 15 a 4.

Nesta sexta-feira, dia 11, pela categoria 68+, Assis enfrentará São Carlos-SP. Se conseguir vencer ao menos um set, o time comandado pelo técnico Marcinho Correia avançará em primeiro do grupo para a próxima fase.

No início da tarde desta quinta-feira, foi a vez da categoria 58+ entrar em quadra e as jovens senhoras de Assis triunfaram contra Vitória, do Espírito Santo, por 2 a 0, com parciais de 15 a 9 e 15 a 10.

Pela categoria 58+, Assis (foto abaixo) terminou a fase de classificação na liderança do grupo e terá direito a uma folga na tabela nesta sexta-feira, dia 11. Já classificada para as quartas-de-final, o time, também comandado por Correia, retorna à quadra no sábado, dia 12, contra um adversário que ainda será definido, valendo vaga para as semifinais.

Time 58+ de Assis já está nas quartas-de-final