A705 – Jovens senhoras de Assis vencem primeiros confrontos em Palmas

Começou nesta quarta-feira, dia 9 de julho, em Palmas-TO, a Superliga das Américas de vôlei adaptado.

As jovens senhoras de Assis disputam duas categorias e começaram a competição com vitórias.

Na categoria 68+, as jovens senhoras assisenses (foto abaixo) derrotaram a equipe do Guarujá-SP por dois sets a zero, com parciais de 15×12 e 15×11.

Na categoria 58+, Assis derrotou a equipe B da anfitriã Palmas-TO por 2 a 0, com parciais de 15×3 e 15×1.

Nesta quinta-feira, dia 10 de julho, as disputam continuam.

O time 68+ de Assis enfrentará São Carlos, enquanto o 58+ terá pela frente Vitória-ES.