A686 – Cinco sepultamentos em Assis neste dia 21 de junho

Há cinco sepultamentos programados para este sábado, dia 21 de junho, no Cemitério Municipal da Saudade.

No início da manhã, às 8h30, foi sepultado Ricardo Ferreira, o ‘Zóio‘ (foto abaixo), de 48 anos, que morreu em Marília. Ele não resistiu aos ferimentos e complicações de uma queda sofrida do telhado de sua residência, onde realizava reparos.

No final da manhã, às 11 horas, haverá o sepultamento da senhora Nair Consule Hammoud (foto abaixo), de 93 anos, que está sendo velada no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10h30.

No início da tarde, às 13h30, será sepultado o senhor Luiz Carlos da Silva (foto abaixo), de 66 anos, que está sendo velado no Centro Funerário Pax, de onde sairá o féretro às 13 horas.

Logo depois, às 14 horas, haverá o sepultamento da senhora Maria de Fátima de Andrade Tavares (foto abaixo), de 59 anos, que está sendo velada no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13h30.

O senhor Maurício de Freitas (foto abaixo), de 75 anos, será sepultado às 15 horas. O velório acontece na Loja Maçônica Adalberto de Assis Nazareth, localizada na rua Benjamin Constant, 480, de onde sairá o cortejo fúnebre às 14h30.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!