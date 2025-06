A683 – Tapetes estão sendo preparados para procissão de Corpus Christi

Desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira, dia 19 de junho, centenas de fiéis de diversas paróquias da Diocese de Assis preparam os coloridos tapetes, formados por diferentes materiais, na avenida Rui Barbosa e rua José Teodoro, no trajeto entre a Catedral de Assis e a Basílica da vila Xavier, por onde passará a procissão de Corpus Christi no final da tarde.

“A festa de Corpus Christi é o momento de manifestarmos publicamente a nossa fé na sagrada eucaristia, quando os fiéis estarão ornamentando as ruas com o tradicional tapete”, explica uma nota publicada pela Diocese de Assis.

De acordo com a programação, às 15 horas, na Catedral Diocesana Sagrado Coração de Jesus e São Francisco de Assis haverá uma missa presidida pelo bispo diocesano Dom Argemiro de Azevedo com a presença de todos os padres, seminaristas, fiéis leigos e religiosos da Diocese.

Logo após a missa, terá início a procissão, que seguirá até a Basílica São Vicente de Paulo, na vila Xavier.

O encerramento deve acontecer por volta das 18h30, quando haverá a benção final.

Voluntários trabalham na ornamentação do tapete na avenida Rui Barbosa (foto abaixo), sob responsabilidade da Ermida ‘Mãe Rainha’, na vila Cláudia.

Fiéis da Paróquia Nossa Senhora das Dores, na vila Operária, decoram um trecho da avenida Rui Barbosa, entre as ruas Sebastião Leite do Canto e Gonçalves Dias (foto abaixo).