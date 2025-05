A652 – Com dois golaços de Zaneti, Assisense estreia no sub-20 com empate em Penápolis

Bom resultado do Clube Atlético Assisense na estreia do Campeonato Paulista da categoria sub-20.

Com dois golaços em cobranças de falta do meio campista Zaneti (ex-VOCEM), o Falcão do Vale arrancou um empate contra a Penapolense em 2 a 2, após estar perdendo por 2 a 0.

A partida foi disputada na tarde desta sexta-feira, dia 23 de maio, no estádio Tenente Carriço, em Penápolis.

O Assisense, do técnico José Luis, entrou em campo com: Miguel; Daniel, Igor, Guilherme e Pedro; Matheus, Juninho, Brendon e Zaneti; João Pedro Messias e Isaac. Estiveram à disposição do treinador: João Victor Guedes, Acerola, Guilherme Rosado, Eder, Juliano, Ian Martins, Enzo Emanuel, João Pedro Ferlete e Adrian Lacerda (Paraguaio).

O Assisense está no grupo 2, ao lado de: Santacruzense, Bandeirante de Birigui, Linense, Penapolense e Tupã.

Zanetti (à esquerda) marcou os dois gols do Assisense

Imagem: Paulo H. Dias