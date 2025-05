A639 – Assisense sofre terceira derrota seguida e se distancia de vaga

O que parecia improvável, após uma vitória convincente de 3 a 1 na estreia diante do Olímpia, está acontecendo: o Assisense corre o sério risco de não se classificar para a segunda fase do Campeonato Paulista da Série B, a ‘Segundona’, o que, para muitos, seria um verdadeiro vexame.

O time sofreu a sua terceira derrota consecutiva na tarde deste sábado, dia 10 de maio, em Tanabi, e despencou ainda mais na tabela, se distanciando da zona de classificação.

Sem contar com o ‘maestro’ Rafinha Basso, que sequer viajou com a delegação, o ‘Falcão do Vale’ foi derrotado pelo Tanabi por 2 a 0.

O artilheiro da competição, Marcelo, abriu o placar aos 30 minutos, logo após a pausa da parada técnica para hidratação. Ele aproveitou um vacilo da zaga, após cobrança de falta e marcou seu quarto gol na Segundona 2025.

Na segunda etapa, quando o Assisense pressionava para empatar, o Tanabi armou um contra-ataque letal e Vinícius deu números finais ao placar.

Mesmo atuando com 10 jogadores em campo nos últimos 15 minutos, após a expulsão do volante Léo Alves, o Tanabi segurou o placar e a vitória, que isolaram o time na liderança do Grupo 1, com 9 pontos conquistados.

Leandro ‘Barra Mansa’ -substituído ainda no intervalo do jogo- e os zagueiros Lucão, Paulo César e Matheus, do Assisense, foram advertidos com cartão amarelo.

O time do técnico Jorge Saran entrou em campo com: Felipe Andrade; Lucão, Paulo César, Matheus e Ygor Dizarro; Kerven, Foguinho e Leandro ‘Barra Mansa’; Kevin, Fernando Júnio e Orlando. Entraram: Wevisther, Diogo, Sergipe, Pedro Henrique e Maicon.

MUDANÇA – Com três derrotas seguidas é provável que a diretoria do Atlético Assisense promova mudanças na comissão técnica, mas o presidente Fabinho Melo evita falar o assunto. No entanto, o dirigente admitiu que deverá ter uma conversa com o técnico Jorge Saran na manhã desta segunda-feira.

Mesmo que seja confirmada a saída de Jorge Saran, a diretoria do Assisense descartou uma promoção do técnico Fernandinho Santos do sub-15 para a equipe profissional. “Isso não passa pelos nossos planos, porque estaríamos prejudicando o desempenho dos meninos do sub-15, que realizam um ótimo campeonato sob o comando dele (Fernandinho)”, disse Fabinho Melo.

O time sub-15 de Atlético Assisense, que derrotou o Grêmio Prudente por 2 a 0 -gols de Leandro e Gabriel- na casa do adversário neste sábado, dia 10, assumiu a liderança do grupo, com 9 pontos conquistados em três vitórias e uma derrota. No grupo do Assisense e Grêmio Prudente ainda estão: Marília, Araçatuba, Linense e Santacruzense.

Jogadores do Tanabi comemoram vitória

QUARTA RODADA

Tupã 1 x 0 Olímpia

Tanabi 2 x 0 Assisense

*Santacruzense folgou

CLASSIFICAÇÃO

Tanabi – 9 pontos

Tupã – 6 pontos

Santacruzense – 4 pontos

Assisense – 3 pontos

Olímpia – 1 ponto

QUINTA RODADA

Domingo – 18 maio – 10 horas

Olímpia x Tanabi

Santacruzense x Tupã

*Assisense folga