A637 – Tupã vence o Olímpia e tira Assisense da zona de classificação

Péssimo resultado para as pretensões do Clube Atlético Assisense, que busca uma vaga na próxima fase do Campeonato Paulista da Série B, a Segundona 2025, para atletas com até 23 anos.

Atuando no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília, na noite desta sexta-feira, dia 9 de maio, o Tupã recebeu e derrotou o Olímpia por 1 a 0 e chegou aos 6 pontos. Com a vitória, o Tupã passou a dividir a liderança do Grupo 1 com o Tanabi.

Esse resultado em Marília tirou o Assisense da zona de classificação.

A partida entre Tupã e Olímpia aconteceu no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal porque o estádio Alonso Carvalho Braga, do Tupã, está interditado pela Federação Paulista de Futebol.

Com 3 pontos conquistados em 9 disputados, o Atlético Assisense caiu para a quarta colocação do grupo, ficando fora dos critérios de classificação.

Para a segunda fase, se classificam os dois primeiros de cada grupo e os dois terceiros melhores posicionados das três chaves.

Se quiser voltar à zona de classificação, o ‘Falcão do Vale’ precisará pontuar na tarde deste sábado, dia 10 de maio, em Tanabi, diante do líder.

Para complicar ainda mais a situação, na última rodada o time de Assis folgará na tabela e terá que torcer pelo tropeço dos concorrentes que estão à sua frente.

QUARTA RODADA

Tupã 1 x 0 Olímpia

Sábado – 15 horas

Tanabi x Assisense

*Santacruzense folga

CLASSIFICAÇÃO

Tanabi – 6 pontos

Tupã – 6 pontos

Santacruzense – 4 pontos

Assisense – 3 pontos

Olímpia – 1 ponto

Jogadores e comissão técnica do Tupã comemoram vitória