A636 – Quatro sepultamentos em Assis neste dia 10 de maio

Há três sepultamentos e um depósito de cinzas no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis, neste sábado, dia 10 de maio.

No início da manhã, foram depositadas as cinzas do senhor Léo Peres Noronha, de 80 anos, que morreu em novembro de 2023 e foi cremado em Londrina-PR.

Às 9 horas, foi sepultado o senhor José Carlos Ferreira da Silva, de 71 anos.

No início da tarde, às 14 horas, haverá o sepultamento da senhora Maria Aparecida de Freitas Cardoso (foto abaixo), de 59 anos, que está sendo velada no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, 851, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13h30.

No final da tarde, às 16 horas, será sepultada a senhora Tereza Bonancéa, de 91 anos, que está sendo velada na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15h30.

A senhora Dinair Dias Teles, de 81 anos, está sendo velada na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, mas o corpo será levado para Londrina, onde acontecerá a cerimônia de cremação.

REGIÃO – No distrito de Nova Alexandria está sendo velada a senhora Luiza da Cunha Nogueira, de 91 anos, que será sepultada em Cândido Mota.

No final da tarde, em Cândido Mota, haverá o sepultamento do senhor Germínio Doná, que morreu em Marília.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!