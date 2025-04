A622- Assisense é derrotado e cai para a terceira posição

O Clube Atlético Assisense foi derrotado por 2 a 0 pela Esportiva Santacruzense na manhã deste domingo, dia 27 de abril, em Santa Cruz do Rio Pardo, e caiu para a terceira colocação do grupo 1 do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Os dois primeiros de cada grupo avançam à segunda fase, além dos dois segundos melhores terceiros colocados das três chaves.

A expulsão de Guilherme Nascimento -que havia substituído Alysson, lesionado, aos 13 minutos-, comprometeu o esquema defensivo montado pelo técnico Jorge Saran. O zagueiro atingiu o atacante da Santacruzense numa saída de bola errada do goleiro estreante Gustavo Portela e recebeu o cartão vermelho.

Mesmo com 10 jogadores em campo, o ‘Falcão do Vale’ segurou o empate até os 7 minutos de acréscimos da primeira etapa, quando, numa sequência de falhas da zaga do Assisense após a cobrança de escanteio, a ‘Locomotiva’ abriu o placar com o volante Weverton, que pegou o rebote dentro da área.

No intervalo, Saran sacou o artilheiro Leandro ‘Barra Mansa’ -autor de dois gols na vitória de 3 a 1 sobre a Olímpia na estreia- e o volante Kauã, para colocar em campo Pedro Henrique e Kerven.

Com 10 minutos de bola rolando na segunda etapa, o Assisense teve mais uma mudança. Saiu o atacante Fernando Junio para a entrada de João Pedro.

No entanto, aos 22 minutos do segundo tempo, o lateral Lucão cometeu penalidade máxima (imagem abaixo), convertida pelo atacante Samuel, decretando a primeira vitória da Santacruzense e o primeiro tropeço do Assisense na competição.

Lucão derruba atacante da Santacruzense

O treinador do Assisense ainda colocou Sergipe no lugar do autor da falta que resultou na penalidade, mas não houve mais movimentação do placar.

O Assisense (foto abaixo) perdeu com: Gustavo Portela; Lucão (Sergipe), Paulo César, Alysson (Guilherme) e Ygor Dizarro; Kauã (Kerven), Foguinho, Rafinha Basso e Leandro Barra Mansa (Pedro Henrique); Fernando Junio (João Pedro) .

Imagem: Paulo H. Dias

LÍDER – O Tanabi, que havia derrotado a Santacruzense por 2 a 1 na estreia, goleou o Tupã por 4 a 0, na sexta-feira, e se isolou na liderança do grupo 1, com 6 pontos. A Santacruzense, no confronto com o Assisense, terminou a rodada da segunda posição.

RESULTADOS

Tupã 0 x 4 Tanabi

Santacruzense 2 x 0 Assisense

CLASSIFICAÇÃO

Tanabi – 6 pontos

Santacruzense – 3 pontos

Assisense – 3 pontos

Olímpia – 0 ponto

Tupã – 0 ponto