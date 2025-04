A623 – Três sepultamentos em Assis neste dia 29 de abril

Há três sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 29 de abril, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Todos no período da tarde.

O produtor rural João Crepaldi (foto abaixo), de 81 anos, morador da Água da Fortuna, está sendo velado na sala nobre do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15h30. O sepultamento acontecerá às 16 horas.

No mesmo horário, 16 horas, será sepultado o comerciante Hélio Pereira Evangelista (foto abaixo), de 85 anos, proprietário do Buffet do Hélio. O velório acontece na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.

Logo depois, às 16h30, haverá o sepultamento do senhor Luis Pereira da Silva, de 82 anos, que está sendo velado na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 16 horas.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!