A608 – Liderança rural da região morre em acidente

O ex-presidente do Sindicato Rural de Cândido Mota, João Antônio Ferreira da Mota (foto abaixo), de 63 anos, morreu em mais um grave acidente registrado na estrada vicinal Fortunato Petrini, que liga Cândido Mota às margens do rio Paranapanema.

O acidente aconteceu por volta das 21 horas deste sábado, dia 19 de abril, no km 449 da rodovia SP-266, onde há um considerável aumento no fluxo de veículos aos finais de semana, em razão da grande concentração de ranchos de pesca e lazer, às margens do rio Paranapanema.

João Mota conduzia um veículo Parati, azul, placas de Cândido Mota/SP, que colidiu frontalmente com Fusion, branco, placas de Londrina-PR.

Segundo os policiais rodoviários que atenderam a ocorrência, “pela posição dos veículos e vestígios na pista, houve um sinistro do tipo colisão frontal, onde o condutor do veículo Parati transitava pela rodovia no sentido Florínea a Cândido Mota e, por motivos a esclarecer, adentrou a pista contrária, colidindo frontalmente com o Fusion, que transitava no sentido oposto”, relataram.

O motorista do Fusion, um homem de 43 anos, e mais três passageiros: uma mulher de 48 anos, um homem de 53 (morador de Tarumã) e uma adolescente de 16 anos (residente em tarumã), sofreram ferimentos considerados de natureza leve e foram socorridos e levados à Santa Casa de Cândido Mota.

O corpo de João Mota foi levado para o Instituto Médico Legal de Assis, onde foi submetido ao exame necroscópico, antes de ser ler liberado à família para ser velado.

O delegado de polícia, que registrou a ocorrência e instaurou inquérito policial, requisitou a presença da Polícia Científica para periciar os veículos e o local do acidente. O laudo, que deve ficar pronto em 30 dias, pode ajudar a esclarecer as causas da colisão.

O corpo de João Mota está sendo velado no Velório Municipal de Cândido Mota desde às 9 horas deste domingo e será sepultado no final da tarde, no cemitério daquela cidade.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!.