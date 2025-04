A603 – Três sepultamentos em Assis neste dia 16 de abril

Há três sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 16 de abril, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10h30, será sepultada a senhora Diná Gimiliani Demarque, de 82 anos, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10 horas.

Logo depois, às 11 horas, haverá o sepultamento da senhora Maria José Silveira Bueno (foto abaixo), de 89 anos, que está sendo velada na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10h30.

Maria José Silveira Bueno, conhecida por Zezé, trabalhou por trinta anos no campus da Unesp de Assis, onde aposentou-se em 1991. Dedicou-se por muitos anos na Sociedade São Vicente de Paulo (Vicentinos).

Viúva, ela era mãe de dois filhos: Maria Raquel (fisioterapeuta no Hospital Regional de Assis) e José Ricardo (policial civil na capital paulista). Maria José era avó de dois netos: Ana Carolina e Pedro Henrique.

O comerciante Wagner Pedro Menezes (foto abaixo), de 72 anos, proprietário da Floricultura Stela Dal’wa, localizada na rua José Nogueira Marmontel, está sendo velado na Catedral de Assis, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30. O sepultamento acontecerá às 16 horas.

Wagner Menezes também era escritor, tendo publicado alguns livros e colaborado com o Jornal de Assis, onde redigia crônicas com temas variados.

REGIÃO – Em Tarumã, será sepultada a senhora Maria Madalena de Oliveira, de 80 anos.

Na Colônia Riograndense, em Maracaí, está sendo velada Marta Gonçalves (foto abaixo), de 54 anos, que será sepultada no cemitério de São José das Laranjeiras.

Em Paraguaçu Paulista, no período da manhã, haverá o sepultamento do senhor Roque Pedro Alves (foto abaixo), de 88 anos, que foi velado no Centro Funerário Pax.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

* Atualizado às 8h31